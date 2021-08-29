مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. مبابي يسجل الأول

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج

ق 19 جورجينيو فينالدوم يسدد كرة من اليمين ترتطم بالدفاع وتخرج من منطقة الجزاء

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ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم

ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم

ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها

بداية المباراة

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ريمس
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