مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. مبابي يسجل الأول
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
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ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج
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ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها
بداية المباراة