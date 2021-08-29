مباشر ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(1) باريس سان جيرمان.. مبابي يسجل الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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ق 33 أندرو جرافيون يسقط على الأرض مصابا.. ولكن يعود سريعا لاستكمال المباراة

ق 23 أشرف حكيمي يرسل عرضية من اليمين يسددها ماركينيوس بالرأس بجوار القائم

ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج

ق 19 جورجينيو فينالدوم يسدد كرة من اليمين ترتطم بالدفاع وتخرج من منطقة الجزاء

ق 16 جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.. أنخيل دي ماريا يرسل عرضية من اليمين يحولها مبابي بالرأس في الشباك

ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم

ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم

ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها

بداية المباراة