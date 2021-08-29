انتهى ظهور ميسي الأول - ريمس (0)-(2) باريس سان جيرمان.. فوز فريق العاصمة
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لظهور ليونيل ميسي الأول بقميص باريس سان جيرمان. باريس سيحل ضيفا على ريمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
لمتابعة المباراة مباشرة من هنا
_ _ _ _
نهاية المباراة
ق 90 مبابي يسدد كرة تصطدم بدفاع ريمس .. 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق 88 الإنذار الثالث في صفوف باريس من نصيب لياندرو باريديس عقب تدخله ضد مارشال مونيتسي
ق 86 يونس عبد الحميد يسدد ولكن كيلور نافاس يتصدى
ق 84 هوجو إيكيتيكي يتلقى أول إنذارات ريمس بتدخل عنيف عقب نزوله بـ3 دقائق
ق 82 خامس تغييرات باريس سان جيرمان بنزول جوليان دراكسلر بدلا من أنخيل دي ماريا
ق 81 إصابة البلال توريه مهاجم ريمس وخروجه اضطراريا.. هوجو إيكيتيكي يأتي بدلا منه
ق 78 ميسي يرسل تمريرة إلى مبابي داخل منطقة الجزاء.. يحاول الأخير إعادتها إليه ولكن يتم اعتراضها.. ميسي يمسك برأسه بعد تعرضه لضربة عليها
ق 76 تغيير رابع في صفوف ريمس بخروج إيلان كبال ونزول أليكسيس فليبس
ق 75 تبديلين في صفوف باريس سان جيرمان بنزول بريسنيل كيمبيمبي ولياندرو باريديس بدلا من عبدو ديالو وماركو فيراتي
ق 73 إيلان كبال يسدد كرة تصطدم بدفاع باريس وتخرج إلى ركنية
ق 71 التغيير الثالث في صفوف ريمس بخروج ديون لوبي ونزول ميتشل فان بيرجين بدلا منه
ق 67 التغيير الثاني لباريس بنزول أندير هيريرا بدلا من جورجينيو فينالدوم
ق 66 نزول ميسي للمرة الأولى بقميص باريس سان جيرمان على أرض الملعب.. بدلا من نيمار
ق 63 جووووووووول كيليان مبابي يسجل الثاني.. عرضية أرضية من اليمين يرسلها أشرف حكيمي إلى مبابي ليسجل بسهولة
ق 61 ليونيل ميسي يجري عملية الإحماء ويستعد لمشاركته الأولى بقميص باريس سان جيرمان
ق 55 عبدو ديالو يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في صفوف باريس سان جيرمان بسبب العرقلة
ق 54 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد المراجعة من غرفة الفيديو
ق 51 جوووول ريمس يسجل التعادل عن طريق مارشال مونيتسي بعد متابعة لتسديدة عادت من كيلور نافاس .. الحكم يعود إلى تقنية الفيديو
ق 47 تسديدة من إدريسا جي تصطدم بدفاع ريمس
ق 46 بداية الشوط الثاني بتبديلين في صفوف ريمس.. خروج موريتو كاساما وناثانيال مبوكو ونزول برادلي لوكو وفالون بيريشا
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 عبدو ديالو يسدد بعد ركنية ولكن حارس ريمس يتصدى
ق 45 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب ماركو فيراتي عقب تدخله
ق 41 موريتو كاساما يطلق تسديدة رائعة تمر بالكاد فوق قائم كيلور نافاس
ق 37 فينالدوم يحاول إرسال بينية إلى حكيمي داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يبعدها
ق 33 أندرو جرافيون يسقط على الأرض مصابا.. ولكن يعود سريعا لاستكمال المباراة
ق 23 أشرف حكيمي يرسل عرضية من اليمين يسددها ماركينيوس بالرأس بجوار القائم
ق 22 سقوط ديان لوبي لاعب ريمس مصابا وخروجه لتلقي العلاج
ق 19 جورجينيو فينالدوم يسدد كرة من اليمين ترتطم بالدفاع وتخرج من منطقة الجزاء
ق 16 جووووول كيليان مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.. أنخيل دي ماريا يرسل عرضية من اليمين يحولها مبابي بالرأس في الشباك
ق 13 إيلان كبال يرسل بينية رائعة إلى المهاجم المالي البلال توريه الذي يسددها بجوار القائم
ق 11 مبابي يراوغ ويسدد كرة قوية بجوار القائم
ق 7 أنخيل دي ماريا يرسل تمريرة للأمام ولكن دفاع ريمس يبعدها
بداية المباراة