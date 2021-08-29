غزل المحلة يرد على مزاعم خالد عيد ويعلن عدم التجديد للجهاز الفني

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:33

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة توجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة خالد عيد وعدم التجديد لهم والرد على مزاعم المدرب -وفقا للبيان- والتي تحدث فيها عن عدم مساندة الإدارة له.

وحافظ غزل المحلة على تواجده في الدوري المصري بإنهاء الدوري في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

وجاء بيان غزل المحلة كالآتي:

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"ردا على خالد عيد في مزاعمه أن مجلس الإدارة الحالي لم يسانده، قمنا بفصل المدرب وجهازه ولاعبيه عن جميع المشاكل وتوفير كافة الإمكانيات لنجاح مهمته وقمنا بتدعيمه في أحلك المواقف لمدة عشر مباريات متتالية كانت نتائج الفريق فيها في غاية السوء".

وأضاف "تم دعم وتحقيق طلبات خالد عيد المدير الفني ومساندته فيها مثل:

1- محلل فني للمباريات وتم الاستجابه له فورا

2- الاستجابة لطلب المدير الفني بتكليف محمد عمر أخصائي التأهيل ليكون المسؤول الأول عن اللياقة البدنية للاعبين

3- حرص مجلس الإدارة على حضور ودعم المدير الفني وجهازه ولاعبيه بشتى الطرق ولم ندخر جهدا في ذلك حتى بحضور مواجهة بيراميدز أنها مباراة تحصيل حاصل

4- التعاقد مع ثلاث لاعبين في الفترة السابقة كصفقات جديدة بناء على طلب خالد عيد بعد مباراة البنك الأهلي وضمان استمرار الفريق بالدوري".

"تم الاستقرار على عدم التجديد للجهاز الفني للفريق وتقديم الشكر على مجهودهم طوال الموسمين الماضيين والتعاقد مع مدير فني على درجة عالية من الخبرة وقدر كبير من المستوى الفني في الدوري الممتاز".

واختتم البيان "سيتم التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي حسب رؤية الجهاز الفني الجديد وسوف يعلن عن اسم المدير الفني وجهازه في أقرب وقت".

الدوري المصري غزل المحلة خالد عيد
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