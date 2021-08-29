كومان: لا أتفهم صافرات الاستهجان على جريزمان.. وهناك لاعبين لن يلعبوا كثيرا

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:57

كتب : عمر خالد

أنطوان جريزمان

انتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني صافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير على اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان.

وفاز برشلونة على خيتافي في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وقال كومان في تصريحات بعد المباراة: "لا أتفهم صافرات الاستهجان على جريزمان، اللاعب الذي يقوم بعمله في الفريق لا يُمكن انتقاده".

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وأضاف "من الممكن انتقاد اللاعب في حالة عدم تقديمه لأداء جيد أو عدم قيامه بالعمل على أحسن وجه، جريزمان لاعب مهم بالنسبة لنا وهو يقوم بعمل جيد، انها مجرد مباراة".

وتابع "من الطبيعي أن تعاني في بعض الأحيان في كرة القدم، لن تلعب بمستوى مثالي في جميع مبارياتك، في الموسم الماضي كنا نقدم مستوى كبير لكننا كنا نفقد النقاط".

وواصل "هناك لاعبون لن يحظوا بفرص كثيرة للعب، بعد عودة اللاعبين المصابين سيكون صعب عليهم إيجاد مركز أساسي داخل المجموعة".

وعن قرب إغلاق سوق الانتقالات والتوقيع مع لاعبين آخرين قال كومان: "أنا لا أطلب شيء من النادي واتفهم الوضع الاقتصادي، هناك 3 ايام على نهاية الميركاتو وآمل ان نتمكن من تعزيز الفريق. اذا لم يكن هذا ممكنا فسنواصل العمل بنفس الطريقة".

وعن المواهب الشابة التي يمتكلها برشلونة أوضح كومان "الموهبة التي يملكها النادي تعد بالكثير، على جمهورنا أن يثق بهذا الفريق".

وكان ممفيس ديباي قاد برشلونة للفوز على خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 7 نقاط بالتساوي مع ريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا ومايوركا.

أنطوان جريزمان رونالد كومان برشلونة الدوري الإسباني
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