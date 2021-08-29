مرموش يشارك في فوز فولسفبورج على لايبزج ويستمر في صدارة الدوري

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:56

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر مرموش

فاز فولفسبورج على لايبزج بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني بمشاركة المحترف المصري عمر مرموش.

وأحرز هدف المباراة الوحيد جيروم روسيلون في الدقيقة الـ 52 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش كبديل في الدقيقة الـ 88، عندما دخل بدلا من ريناتو ستيفين.

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وبذلك الفوز ارتفع رصيد فولفسبورج للنقطة التاسعة بتحقيقه للعلامة الكاملة لينفرد بصدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن باير ليفركوزن، وبايرن ميونيخ، وفرايبورج.

وتعد تلك هي المباراة الثانية لمرموش مع فولفسبورج في الموسم الحالي، بعد المباراة الأولى مع بوخوم في الدوري والتي انتهت بفوز فولفسبروج بهدف دون مقابل.

وتوقف رصيد لايبزج عن النقطة الثالثة في المركز العاشر.

وسلتقي فولفسبورج مع جروثير فورث في المباراة المقبلة خارج ملعبه يوم 11 سبتمبر.

بينما سيلعب لايبزج مع بايرن ميونيخ في نفس اليوم على ملعبه.

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