جرينوود يقتنص فوزا غاليا لـ مانشستر يونايتد على حساب ولفرهامبتون

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مولينيو" معقل الأخير، ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للمدافع الفرنسي رافائيل فاران، وظهور الجناح الإنجليزي جادون سانشو في التشكيل الأساسي لأول مرة.

بدأت المباراة سريعة وقوية من الجانبين، حيث أتت هجمة مرتدة سريعة لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة الثالثة عن طريق أداما تراوري، الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم مررها لراؤول خيمينيز داخل منطقة الجزاء فسددها الأخير ولكن تصدى لها الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بثبات.

وفي الدقيقة السادسة انطلق فرانشيسكو ترينكاو بالكرة في مرتدة سريعة وانفرد بمرمى دي خيا وسددها على يساره، ولكن تصدى لها أرون وان بيساكا قبل دخولها للمرمى.

استمرت سيطرة ولفرهامبتون على اللقاء حيث انطلق تراوري في الدقيقة 12 بالكرة بسرعة إلى خارج منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لخيمينيز الذي سددها مباشرة ولكنها ارتدت من جسد أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 37 أرسل فيرناندو مارسال لاعب الولفز تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ولكن دي خيا أمسك بها بسهولة.

وكان الظهور الأول الخطير من جانب مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 عن طريق برونو فيرنانديز، حيث ألغى الحكم الهدف الذي سجله بداعي التسلل، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي بن الفريقين.

في الشوط الثاني كانت الأمور مختلفة نسبيا، حيث خرج دانييل جيمس وشارك بدلا منه إدينسون كافاني في الدقيقة 53 في محاولة لإنعاش خط هجوم الفريق.

دي خيا كان له نصيب الأسد في الشوط الثاني بسبب تصديه الرائع في الدقيقة 69 حيث أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء فحولها رومان سايس برأسية قوية إلى المرمى وتصدى لها دي خيا، ليتابعها سايس بتسديدة ثانية ولكن تصدى لها دي خيا بردة فعل رائعة قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 72 أجرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد تبديله الثاني بخروج سانشو ودخول الفرنسي أنطوني مارسيال.

وأخيرا في الدقيقة 81 أتى ماسون جرينوود بهدف الفوز للشياطين الحمر، حيث تسلم الكرة على يمين منطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية مرت من أسفل يد الحارس جوزيه سا وسكنت الشباك.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن المتصدر توتنام هوتسبر، أما ولفرهامبتون فجاء في المركز الثامن عشر بخسارته الثالثة هذا الموسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيلعب ضد نيوكاسل يونايتد في الحادي عشر من سبتمبر المقبل بعد العودة من التوقف الدولي، فيما يلعب ولفرهامبتون أمام واتفورد، وذلك في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.