البدري يكشف موقف صلاح والنني النهائي من لقاء أنجولا.. ويشرح سبب اختياراته الفنية

كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر عن موقف محمد صلاح، ومحمد النني لاعبا المنتخب النهائي من لقاء أنجولا.

منتخب مصر يلاقي أنجولا يوم 1 سبتمبر في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2022، قبل أن يلاقي الجابون يوم 4 من نفس الشهر بالجولة الثانية.

وقال حسام البدري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "محمد النني ومحمد صلاح خارج مباراة أنجولا بشكل رسمي، ولكن نجري محاولات للحاقهما بمباراة الجابون".

كانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي قد أصدرت بيانا رسميا، تعلن فيه منع لاعبي الدوري من الدولة الموضوعة على القائمة الحمراء بحسب تصنيف وزارة الصحة البريطانية لـ انتشار فيروس كورونا، من الالتحاق بمنتخبات بلادهم.

وعن اختياراته لقائمة المنتخب، قال البدري "اخترنا العناصر التي تمكنا من لعب مباراتين هامتين في تصفيات المونديال خلال فترة زمنية قصيرة جدا في توقيت صعب".

وأضاف "بالفعل هناك عناصر مميزة جدا أمثال إبراهيم عادل، ومحمود صابر، وغيرهما، وهناك تفكير في ضمهم ولكن الوقت ضيق للغاية ولابد من اختيار العناصر التي لا تحتاج للاختبار والمشاهدة لأول مرة في ظل وقت صعب وضيق".

البدري أكمل "لا نفكر إلا في مباراتي أنجولا والجابون، ومن الممكن ضم وجوه جديدة في كأس العرب، ولكن التصفيات صعبة وفي وقت مضغوط بشدة".

مدرب منتخب مصر أتبع "أعد المصريين بأن المنتخب مع نهاية دور المجموعات في شهر نوفمبر المقبل سيكون على رأس المجموعة ومتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال".

البدري واصل "الظروف صعبة جدا ونحاول التعامل مع الأمر الواقع. هناك غيابات كثيرة للإصابات وأمور أخرى، ولكن نتعامل مع الوضع الحالي ونسعى لعبور تلك المرحلة الصعبة في مشوار التصفيات المضغوطة بشدة".

وأوضح "وجود عبد الله السعيد ومحمد مجدي (أفشة) مهم جدا. نختار لاعبين في كل مركز، والسعيد من أفضل اللاعبين في مصر ووجوده مهم مع المنتخب ".

البدري أتم "سعيد بعودة محمد عبد الشافي للمنتخب بمستواه الذي قدمه، وهو إضافة قوية بفضل خبراته الكبيرة ولاعب ممتاز".

وبدأ بالفعل معسكر منتخب مصر لخوض أول جولتين من تصفيات إفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجد محمد صلاح ومحمد النني ضمن قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون، تحسبا للحصول على موافقة بحضورهما. (طالع التفاصيل)