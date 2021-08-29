تشكيل سان جيرمان - الظهور الأول.. ميسي على دكة البدلاء ونيمار ومبابي يقودان الهجوم

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في باريس

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام ريمس وشهد الظهور الأول لليونيل ميسي المتواجد على دكة البدلاء.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بينما يقود كل من نيمار وكيليان مبابي هحوم باريس سان جيرمان بجوار أنخيل دي ماريا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على ريمس ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - تيلو كيرير - عبدو ديالو

الوسط: ماركو فيراتي - إدريسا غاي - جيورجيو فينالدوم

الهجوم: دي ماريا - نيمار - مبابي

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في الأسبوع الثاني من أغسطس قادما من برشلونة.

ويسعى سان جيرمان لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني مؤقتا برصيد 9 نقاط خلف أنجيه المتصدر بـ 10 نقاط لكن من 4 مباريات.

الدوري الفرنسي ليونيل ميسي باريس سان جيرمان
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