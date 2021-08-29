ديباي يقود برشلونة للفوز على خيتافي ومزاحمة رباعي القمة

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 19:03

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - برشلونة

قاد ممفيس ديباي برشلونة للفوز على خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب كامب نو.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق سيرجي روبيرتو قبل أن يتعادل ساندرو راميريز للضيوف في الدقيقة 19، ونجح ديباي بهدف رائع أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 30.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليزاحم رباعي القمة في انتظار نتيجة أتليتكو مدريد صاحب العلامة الكاملة الوحيد في الدوري حتى الآن.

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بدأت المباراة سريعة من جانب أصحاب الأرض في حضور 26 ألفا و543 مشجعا، وسجل روبيرتو الهدف الأول سريعا في الدقيقة الثانية.

واستقبل سيرجي روبيرتو العرضية الرائعة من خوردي ألبا من الجانب الأيسر ولم يتأخر في إسكانها داخل الشباط.

وسيطر برشلونة على الكرة رغم تسجيله الهدف المبكر واعتمد فريق خيتافي على الهجمة المرتدة.

وعلى عكس سير الشوط نجح راميريز في تسجيل التعادل في الدقيقة 19 بعد جملة رائعة مع كارليس ألينا.

تبادل راميريز وألينا الكرة ف تيكي تاكا رائعة أنهاها راميريز بصورة رائعة داخل الشباك على يمين تير شتيجن.

وسعى برشلونة من أجل إدراك التقدم سريعا مرة أخرى وسط تراجع من فريق خيتافي.

وفي الدقيقة 30 نجح ممفيس ديباي بمهارة رائعة تسجيل هدف الفوز لفريقه.

استقبل ديباي تمريرة فرينكي دي يونج وينجح في تسديد الكرة بين المدافعين لتسكن الشباك على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني ورغم تقدم برشلونة إلا أن الفريق الكتالوني سيطر على مجريات الشوط مع استمرار اعتماد خيتافي على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 83 سجل برشلونة هدفا عن طريق أراوخو ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكان أراوخو قد تسلم تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس واسكنها في الشباك الخالية قبل أن يحتسب حكم اللقاء تسلل على بوسكيتس.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 7 نقاط بالتساوي مع ريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا ومايوركا.

أما أتليتكو مدريد فله 6 نقاط من مباراتين ويلعب اليوم أمام فياريال في الجولة الثالثة.

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي ديباي
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