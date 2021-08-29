تقرير: يوفنتوس يحاول الانقضاض على إيكاردي.. الأمر يتوقف على مبابي

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 19:01

كتب : أحمد أباظة

مبابي - إيكاردي - نيمار - باريس سان جيرمان

وسط أنباء متضاربة، يقوم يوفنتوس الإيطالي بمحاولة أخيرة لدعم هجومه بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وذلك بالسعي وراء الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
يوفنتوس

وحسم يوفنتوس مسألة التعاقد مع مويس كين مهاجمه السابق العائد من إيفرتون الإنجليزي، حيث بات الإعلان الرسمي مسألة وقت بعد اجتيازه للكشف الطبي.

ولكن في الوقت الحالي لا يشعر ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق بالاكتفاء، حيث يرغب بمهاجم آخر، خصوصا بعد بداية سيئة لحقبة ما بعد رونالدو بالخسارة أمام إمبولي الصاعد حديثا بهدف نظيف.

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وبحسب نيكولا باليس صحفي "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة السيدة العجوز تقوم بمحاولة يائسة للحصول على إيكاردي، وهو ما الأمر الذي تربطه علاقة عكسية بمستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

إذا أتم مبابي انتقاله المنتظر إلى ريال مدريد الإسباني، سيصبح من الصعب إقناع إيكاردي بالرحيل عن العاصمة الفرنسية، أما إن استمر فقد تنجح محاولة يوفي الأخيرة.

وبحسب "توتو سبورت" فإن برشلونة عرض خدمات مهاجمه الجديد سيرخيو أجويرو على يوفنتوس، ولكن الأرجنتيني بات مصابا وسيبقى بعيدا عن الملاعب إلى نوفمبر.

وتواصل الأنباء تضاربها بشأن إيكاردي، حيث يقول الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إن تركيز يوفنتوس الرئيسي أصبح على دعم وسط الملعب حاليا بعد التعاقد مع مويس كين، وبالتالي لم يعُد إيكاردي أولوية.

على الناحية الأخرى تؤكد "فوت ميركاتو" الفرنسية أن يوفنتوس يتقدم في مطاردة مهاجم إنتر ميلان السابق، وذلك في صفقة إعارة دون خيار للشراء، ولكن باريس سان جيرمان يفضل البيع النهائي أو إعارة مع إلزامية الشراء.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قد أعلن يوم الجمعة عن توصله لاتفاق رسمي مع يوفنتوس بشأن استعادة كريستيانو رونالدو، بعد 3 سنوات في يوفي، وبعد مرور 12 عاما على رحيله عن أولد ترافورد في 2009.

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