تقرير - كين يجتاز الكشف الطبي.. يوفنتوس يتجه إلى بيانيتش

أجرى مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي الكشف الطبي في تورينو تمهيدا للعودة إلى يوفنتوس الإيطالي مرة أخرى.

ووصل كين ليلة أمس -السبت- إلى تورينو، مباشرة عقب خسارة الفريق على ملعبه ضد إمبولي بهدف نظيف في الجولة الثانية للدوري الإيطالي، وفي أولى مبارياته بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" فإن الكشف الطبي قد اكتمل، وبات الإعلان الرسمي مسألة وقت في الساعات المقبلة، حيث توصل الناديان لاتفاق بشأن كافة التفاصيل بالأمس.

وستتم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء في نهايته بمبلغ يتراوح بين 20 و25 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة كأولى محاولات يوفنتوس لتعويض رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد، باستعادة اللاعب الذي انتقل منه إلى إيفرتون في 2019 مقابل 30 مليون يورو.

في بداية هذه الرحلة، عانى كين كثيرا مع التوفيز، حيث سجل هدفين في 33 مباراة، ليرحل إلى باريس سان جيرمان في الموسم التالي على سبيل الإعارة، ويسجل 17 هدفا في 41 مشاركة.

وينتمي مويس كين إلى أكاديمية يوفنتوس، كما تم استدعاؤه مؤخرا لقائمة منتخب إيطاليا، وذلك لخوض مباريات التوقف الدولي في سبتمبر ضد بلغاريا وسويسرا وليتوانيا.

يذكر أن يوفنتوس يحاول حسم العديد من الملفات الأخرى في الميركاتو بلحظاته الأخيرة، حيث يرغب ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق في الحصول على لاعب وسط إضافي، وتتجه أغلب المؤشرات صوب ميرالم بيانيتش لاعب برشلونة، وهو لاعب سابق ليوفي أيضا.