المصري يكشف لـ في الجول ملعب الفريق للموسم المقبل.. ومقترحات الدوري

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري عن مقترحات ناديه لشكل الدوري المصري بالموسم الجديد.

وقال الخولي في تصريحات لـ FilGoal.com: "شكل الدوري كما هو، كان هناك اقتراح بهبوط خمسة فرق ولكننا رفضناه جميعا، ووافقنا على استقدام حكام أجانب".

واستمر "قدمنا اقتراح بالغاء الكأس وبداية الدوري 20 سبتمبر، او استمرار الكأس وبداية الدوري 20 أكتوبر".

وتابع "طلبنا من اتحاد الكرة مخاطبة الأمن بالموافقة على خوض مبارياتنا في الموسم الجديد على ستاد القناة الجديد بالإسماعيلية، وسيبدأ الاتحاد من غدا بمخاطبة الجهات الأمنية، وعلمنا بأن الملعب سيكون جاهزا خلال ثلاثة أسابيع".

وأضاف "على ضوء تحديد موعد انطلاق الدوري، سيتحدد موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل".

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وسيشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث في موعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة للاتحاد الإفريقي.