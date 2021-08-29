كشري لـ في الجول: الإنتاج يضغط بضعف الراتب.. لا أريد التدريب في "المظاليم"

أبدى أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي رفضه للاستمرار مع فريقه عقب هبوطه إلى الدرجة الثانية، حيث يرغب بمواصلة مشواره التدريبي في الدوري المصري الممتاز.

ويحاول النادي الاحتفاظ بخدمات مدربه بكل الطرق والوسائل، إلى درجة عرض مضاعفة راتبه الحالي مقابل استمراره مع الفريق في "دوري المظاليم".

وقال كشري في تصريحاته لـFilGoal.com: "الإنتاج الحربي متمسك باستمراري مع الفريق وعرض عليَّ الحصول على ضعف الراتب".

وأضاف "أحترمهم كثيرا ولكني لا أرغب في التدريب بالمظاليم. أريد أن أستكمل مشواري بالدوري الممتاز".

وعن العروض التي يملكها حاليا للتدريب في الدرجة المصرية الأعلى قال: "بالتأكيد أكثر من نادي في الدوري الممتاز يتحدث معي، ولكني لا أستطيع ذكر أسماء".

وبرر كشري رفضه لذكر أسماء الأندية التي تفاوضه في الوقت الحالي بأن بعض هذه الأندية لا تزال تملك مدربا لم يرحل حتى الآن بصورة رسمية.

وتأكد هبوط الإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية عقب تعادله مع الاتحاد السكندري قبل نهاية المسابقة بجولتين، حيث أنهى الدوري في المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 28 نقطة.