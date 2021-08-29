مصدر من الوداد يكشف لـ في الجول عرض الزمالك وبيراميدز لـ ضم وليد الكرتي.. وموقف النادي المغربي

كشف مصدر من نادي الوداد المغربي عن اهتمام مصري لضم وليد الكرتي لاعب وسط الفريق.

وأشارت تقارير مغربية إلى اقتراب وليد الكرتي من الانضمام إلى الدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر بالوداد المغربي لـ FilGoal.com: "شهدت الأيام القليلة الماضية اهتمام قوي من الزمالك لضم وليد الكرتي".

وكشف "رحبنا بالصفقة وطالبنا التعاقد مع محمد أوناجم في صفقة تبادلية إذا رغب الزمالك في رحيله".

وأوضح "لكن المفاوضات لم تتقدم حتى الآن ولم يجد جديد في الأمر".

وبالحديث عن بيراميدز أشار "بالفعل استفسر نادي بيراميدز عن وضع اللاعب خلال الساعات الماضية".

وشدد "لم يتقدم بيراميدز بعرض رسمي إلى الآن لكن مجرد استفسار فقط، وننتظر موقفهم النهائي فليست لدينا مشكلة في بيع اللاعب بما يخدم مصالح النادي".

واختتم تصريحاته بالحديث عن موقف حميد أحداد قائلا: "لا يوجد اهتمام من جانبنا حاليا لضم اللاعب، وإذا طلب وليد الركراكي مدرب الفريق ذلك سنتحرك لنطلبه من الزمالك".