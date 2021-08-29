تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد قاسم باشا

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 18:01

كتب : عبد الرحمن فوزي

مصطفى محمد

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي عن تشكيل الفريق لمواجهة قاسم باشا في الجولة الثالثة من الدوري التركي.

وجاء مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في التشكيل الذي أعلنه تريم لخوض المباراة.

وجاء التشكيل كالآتي

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الحارس: فيرناندو موسليرا

الدفاع: باتريك فان أنهولت – فيكتور نيلسون – نيكاديو لوينداما – ساشا بوي

الوسط: بيركان كوتلو – كيريم أكتور أوجلو – أليكساندرو شيشالداو – أوليمبيو موروتان – باريس يلماز

الهجوم: مباي دياني

وشارم مصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي حتى الآن في سبع مباريات، وتمكن خلالهم من صنع هدف واحد.

الدوري التركي جالاتا ساري قاسم باشا مصطفى محمد
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