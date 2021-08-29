تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد قاسم باشا
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 18:01
كتب : عبد الرحمن فوزي
أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي عن تشكيل الفريق لمواجهة قاسم باشا في الجولة الثالثة من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وجاء مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في التشكيل الذي أعلنه تريم لخوض المباراة.
وجاء التشكيل كالآتي
الحارس: فيرناندو موسليرا
الدفاع: باتريك فان أنهولت – فيكتور نيلسون – نيكاديو لوينداما – ساشا بوي
الوسط: بيركان كوتلو – كيريم أكتور أوجلو – أليكساندرو شيشالداو – أوليمبيو موروتان – باريس يلماز
الهجوم: مباي دياني
وشارم مصطفى محمد مع جالاتا سراي في الموسم الحالي حتى الآن في سبع مباريات، وتمكن خلالهم من صنع هدف واحد.