اتحاد الكرة يعلن الثلاثاء موعدا لـ قرعة الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء 31 أغسطس موعدا لقرعة الموسم الجديد من الدوري المصري.

وكشف الاتحاد المصري أن الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء ستكون موعدا لإجراء القرعة.

ومن المقرر حضور مندوبي الأندية الـ 18 لمراسم قرعة الدوري الجديد الذي لم يتحدد موعد انطلاقه حتى الآن.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن قرعة الدوري ستكون دون تحديد موعد المباريات المقرر إعلانها في وقت لاحق.

وكان عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو قد كشف لـ FilGoal.com أن الأندية طالبت باستكمال الكأس لكنها منحت اتحاد الكرة الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب في النهاية.

وإذا تم الاستقرار على استئناف الكأس سينطلق الدوري الجديد في أكتوبر بينما إذا تم إلغاء المسابقة سيقام الموسم الجديد من الدوري في الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وكان الدوري المصري قد انتهى أمس السبت وحسم الزمالك اللقب للمرة الثالثة عشر في تاريخه.