التشكيل - تير شتيجن ولونجلي وإيمرسون يقودون برشلونة ضد خيتافي

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن - برشلونة وباريس سان جيرمان

أعلن برشلونة تشكيله لمواجهة ضيفه خيتافي اليوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وعاد مارك أندريه تير شتيجن لحماية عرين بلاوجرانا، بينما يشارك رونالد أراوخو وكليمون لونجلي بسبب إصابة جيرار بيكيه وإيقاف إريك جارسيا.

ويلعب إيمرسون في مركز الظهير الأيمن بدلا من سيرجينو ديست، بينما يشغل المخضرم خوردي ألبا الجهة اليسرى.

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ويستمر الثلاثي الهجومي المكون من أنتوان جريزمان وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت، بينما يلعب سيرخي روبرتو في الوسط بدلا من بيدري الذي حصل على راحة.

وجاء تشكيل رجال المدرب رونالد كومان:

حارس المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ألبا - لونجلي - أراوخو - إيمرسون

وسط الملعب: دي يونج - بوسكيتس - روبرتو

الهجوم: برايثوايت - ديباي - جريزمان

ويحتل برشلونة المركز الثامن في ترتيب الدوري ورصيده 4 نقاط بينما خيتافي الثامن عشر بلا رصيد.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
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