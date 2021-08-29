تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد تأجيل الحكم، في طعن مرتضى منصور ضد قرار حل مجلس إدارة الزمالك، إلى 10 أكتوبر المقبل.

وطالب مرتضى في طعنه إلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي والملزم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل حل مجلسه.

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وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بعد غياب 6 سنوات.

وحقق الفارس الأبيض اللقب للمرة 13 في تاريخه.

الزمالك مرتضى منصور
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