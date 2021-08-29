أحمد ناجي: أتمنى إلغاء كأس مصر.. وأن يكون الأهلي أول من يطلب ذلك

يتمنى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة أن تُلغى بطولة كأس مصر 2020-2021 لتحصل الأندية على راحة قبل بدء الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب ومدرب الأهلي السابق عبر إذاعة أون سبورت:"أتمنى إلغاء كأس مصر حتى يلتقط الجميع أنفاسه، من الناحية الإنسانية واحترام آدمية اللاعبين، لابد من حصولهم على راحة 10 أيام".

وأضاف "لابد أن يكون الأهلي أول من ينادي بإلغاء الكأس. إلغاء الكأس هو الأصلح، تخيلوا أننا نعمل 12 شهرا، هذا لا يصلح في أي مهنة بالعالم، لاعبو الكرة بشر".

وأتم "هذا خامس أو سادس موسم على التوالي يتم فيه تلاحم المواسم، لذا حسام البدري المدير الفني للمنتخب سيكون معذورا لأنه سيعتمد على لاعبين مستهلكين في ظل عدم انضمام المحترفين بسبب قيود كورونا وفي نفس الوقت مطالب بنتائج".

ومن المفترض أن يلعب سموحة ضد بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر.

وإذا تأهل لربع النهائي سيواجه إنبي أو الأهلي حامل اللقب.

وإذا واصل المسيرة إلى نصف النهائي سيواجه بتروجت.

وفي حال بلوغه النهائي سيلعب ضد أسوان أو الزمالك.