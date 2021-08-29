دايلي ميل: مفاوضات توتنام لانتداب إيمرسون مستمرة رغم رفض برشلونة لـ أورييه الأحد، 29 أغسطس 2021 - 13:54 كتب : FilGoal إيمرسون إيمرسون توتنام برشلونة نرشح لكم أخر الأخبار التشكيل - تير شتيجن ولونجلي وإيمرسون يواجهون خيتافي 8 دقيقة | الدوري الإسباني تقرير مغربي: بيراميدز ينافس الزمالك على وليد الكرتي 21 دقيقة | الدوري المصري الصفقة الخامسة.. عبد الله بكري إلى فاركو 42 دقيقة | الدوري المصري سلة 3x3 - ناشئو مصر رابع العالم بعد الخسارة أمام بيلاروسيا ساعة | رياضات أخرى تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك ساعة | مصر أحمد ناجي: أتمنى إلغاء كأس مصر.. وأن يكون الأهلي أول من يطلب ذلك ساعة | مصر دايلي ميل: مفاوضات توتنام لانتداب إيمرسون مستمرة رغم رفض برشلونة لـ أورييه 2 ساعة | ميركاتو سلة 3x3 - ناشئو مصر يخسرون أمام إستونيا في نصف نهائي المونديال 2 ساعة | رياضات أخرى التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تأجيل الحكم في طعن مرتضى منصور ضد حل مجلس الزمالك أحمد ناجي: أتمنى إلغاء كأس مصر.. وأن يكون الأهلي أول من يطلب ذلك تقرير مغربي: بيراميدز ينافس الزمالك على وليد الكرتي التشكيل - تير شتيجن ولونجلي وإيمرسون يواجهون خيتافي فرج عامر: سنحصل على 3 لاعبين ضمن صفقة حسام حسن.. أحمد عبد القادر بينهم الأكثر مشاهدة 1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ 4 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سموحة 1 مصر للمقاصة انتهت الدوري المصري 2 إنبـي 0 الجونة انتهت الدوري المصري 2 الإنتاج الحربي 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 6 بيراميدز 0 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 المقاولون العرب 3 الاتحاد السكندري انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي 1 توتنام هوتسبر 0 واتفورد مباشر الدوري الإسباني - برشلونة - خيتافي بعد قليل 17:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - فياريال لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - ريمس - باريس سان جيرمان لم تبدأ 20:45 الدوري الأمريكي - أوستن - دالاس لم تبدأ 02:00 الدوري الأمريكي - فانكوفر وايتكابس - ريال سولت لاك سيتي لم تبدأ 04:00 الدوري الأمريكي - سياتل ساوندرز - بورتلاند تمبرز لم تبدأ 04:30 قد ينال إعجابك