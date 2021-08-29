دايلي ميل: مفاوضات توتنام لانتداب إيمرسون مستمرة رغم رفض برشلونة لـ أورييه

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 13:54

كتب : FilGoal

إيمرسون

إيمرسون توتنام برشلونة
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