سلة 3x3 - ناشئو مصر يخسرون أمام إستونيا في نصف نهائي المونديال

خسر منتخب مصر لكرة السلة 3x3 للاعبين دون 18 عاما في نصف كأس العالم أمام إستونيا بنتيجة 16-11.

وسيلعب الفراعنة الصغار ضد بيلاروسيا عصر الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما تأهلت إستونيا لمواجهة أمريكا حاملة اللقب في نهائي البطولة التي تستضيفها المجر.

وخسر منتخب مصر لأول مرة في البطولة بعد فوزه في 5 مباريات سابقة آخرها ضد كازاخستان في الدور ربع النهائي.

وستلعب مصر ضد بيلاروسيا مرة أخرى بعدما هزمتها في الدور الأول.

ويتكون منتخب مصر من الرباعي مؤمن خيري وعبد الله ناصر ومحمود وليد وأحمد ياسر.

وباتت مصر أول فريق إفريقي يبلغ نصف نهائي مونديال الناشئين، والعربي الثاني بعد قطر التي توجت باللقب عام 2016.

ويعد منتخب نيوزيلاندا الأكثر تتويجا برصيد لقبين للبطولة التي أقيمت لأول مرة عام 2011.