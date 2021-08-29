بارالمبياد طوكيو 2020- منتخب الطائرة يفوز على اليابان في دور المجموعات

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

كرة طائرة جلوس - بارالمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس على نظيره الياباني في دور المجموعات من منافسات بارالمبياد طوكيو 2020.

وانتهت المباراة بتفوق المنتخب المصري بثلاثة أشواط دون رد.

نتيجة الأشواط كانت 25-11 و25-7 و25-6 لصالح المنتخب المصري.

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المنتخب المصري كان قد خسر في المباراة الأولى أمام البوسنة والهرسك بثلاثة أشواط دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الروسي الثلاثاء المقبل.

وفي رصيد مصر 6 ميداليات حتى الآن وجميعهم من رياضة رفع الاثقال.

ونجح أبطال مصر في حصد 4 ميداليات فضية بالإضافة إلى برونزيتين.

بارالمبياد طوكيو 2020 الكرة الطائرة
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