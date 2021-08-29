بارالمبياد طوكيو 2020- رفع الأثقال.. محمد السيد ينهي منافسات 97 كجم في المركز السادس

أنهى محمد السيد منافسات نهائي رفع الأثقال من بارالمبياد طوكيو 2020 للرجال وزن 97 كجم في المركز السادس.

ولم ينجح محمد السيد في الرفعتين الأولى والثانية بوزن 200 كجم قبل أن يرفع الأخيرة بنجاح بنفس الوزن.

المنافسات شهدت تواجد الأردني معتز الجنيدي والذي تواجد في المركز الرابع.

وفي منافسات منافسات وزن تحت 79 كجم للسيدات تواجدت جيهان حسن في المركز السادس.

ونجحت جيهان في رفع 104 و110 كجم على الترتيب في الرفعتين الأولى والثانية ولكنها لم تستطع رفع الثالثة بوزن 112 كجم.

وفي رصيد مصر 6 ميداليات حتى الآن وجميعهم من رياضة رفع الاثقال.

ونجح أبطال مصر في حصد 4 ميداليات فضية بالإضافة إلى برونزيتين.