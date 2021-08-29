مولر: لوددت رؤية ميسي ورونالدو في فريق واحد

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 12:24

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي

تمنى توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن يلعب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق واحد، لكن هذا الحلم تبخر بعدما انتقل أحدهما إلى باريس سان جيرمان والآخر إلى مانشستر يونايتد.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

وقال الألماني عبر شبكة سكاي سبورتس:"لو سيرحل (كيليان) مبابي عن باريس، لوددت رؤية رونالدو وميسي يلعبان معا".

وأضاف "كانت لتكون ثنائية رائعة، خاصة بالنسبة لي كمشجع للعبة. تحتاج لاعبين جيدين سواء الكرة معهم أم لا".

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وأتم "رونالدو بات لاعبا حاسما جدا. لم يعد يحتاج الكرة في مكان عميق ليسجل. ميسي ونيمار كانا ليلعبان في الوسط. رؤيتهم في فريق واحد كانت ستكون ممتعة جدا".

ورحل ميسي عن برشلونة لينضم إلى باريس وقالت تقارير إن الأخير قد يضم رونالدو.

لكن قائد البرتغال عاد إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وتنافس ميسي ورونالدو بضراوة في الدوري الإسباني على مدار 9 مواسم، قبل أن يرحل الأخير إلى يوفنتوس في 2018.

وفي أغسطس الجاري أُسدل الستار على رحلة ميسي مع برشلونة ليبدأ فصلا جديدا مع باريس.

ميسي رونالدو
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