حسين السيد يكشف تفاصيل أزمة جنش ويصرح: عمر كمال في الزمالك والاتفاق تم مع بنشرقي

كشف حسين السيد عضو لجنة إدارة الزمالك وحارس مرمى الفريق السابق تفاصيل اعتراض محمود عبد الرحيم "جنش" لاعب الفريق على اسبتعاده من التشكيل الأساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وصرح باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بعد المباراة أن جنش رفض الجلوس بديلا وترك الفريق.

وقال السيد عبر قناة صدى البلد:"جنش انفعل بعدما علم بقرار كارتيرون، لم أحضر الواقعة لكني سمعت. رفع صوته في حديثه مع المدرب، وحين هاتفني قلت له التزم بما قرره كارتيرون. اعترف بخطأه، وكان كارتيرون قرر استبعاده لنهاية بطولة الدوري".

وحرس محمد أبو جبل مرمى الزمالك في آخر 4 مباريات من الدوري الذي توج به الفريق.

وأوضح السيد أن الزمالك أتم ضم عمر كمال من المصري قائلا:"رتوش بسيطة تفصل الإعلان عن الصفقة".

واستمر "لا نفاوض عبد الله السعيد ورمضان صبحي ونبيل عماد (دونجا) مثلما قيل، لم نفكر في أحدهم. أشرف بنشرقي؟ الاتفاق تم معه على المقابل المالي من أجل تجديد العقد".

ونفى السيد أيضا أن يكون الزمالك يفاوض جونيور أجايي لاعب الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وسيتحدد لاحقا موعد المباراة.