أوناجم: كارتيرون يريد استمراري في الزمالك

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

محمد أوناجم مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي

قال محمد أوناجم لاعب الزمالك إن باتريس كارتيرون مدرب الفريق يريد استمراره مع النادي بعدما انتهت إعارته للوداد المغربي.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

الزمالك

ولعب أوناجم معارا من الزمالك للوداد في النصف الثاني من الموسم المنصرم، ويمتد عقده مع الفارس الأبيض إلى 2022.

وصرح المغربي عبر قناة أون تايم سبورتس "المدرب (كارتيرون) يريد استمراري، لدي رغبة في الاستمرار مع الزمالك. أريد الإضافة للفريق وأن أغير الصورة التي اتخذها الناس عني".

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وأضاف "كنت أشارك خلال الفترة الأولى لكارتيرون في الزمالك، لكن الأمر تغير بعد قدوم (جايمي) باتشيكو. كنت ألعب دقائق معدودة في بعض المباريات، وهو أمر لم يساعدني".

وأتم "بإذن الله أكون أفضل في الموسم الجديد، سأكون في حلة مختلفة".

وانضم الجناح أوناجم (29 عاما) إلى الزمالك في 2019.

شارك مع الفريق في 43 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وفي موسم 2020-2021 توج اللاعب بالدوري المغربي مع الوداد وكذلك المصري مع الزمالك.

أوناجم الزمالك
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