المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة

شدد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري على أن ناديه لن يدخل في مزايدات للرد على فرج عامر رئيس سموحة بعد عدم صعود فريقه للكونفدرالية.

وتأهل المصري مع بيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بتواجدهما في المركزين الثالث والرابع وقت إرسال اتحاد الكرة المصري للأسماء المشاركة قبل خمس جولات على النهاية قبل أن ينهي سموحة الموسم في المربع الذهبي.

وقال طارق هاشم لـ FilGoal.com: "لن ندخل في مزايدات وتصريحات للرد على رئيس نادى سموحة"

وأضاف "أطلب منه البعد عن الكتابة على التواصل الإجتماعى و النظر إلى بند اللائحة الخاصة بالموسم".

وأتم "النادي المصرى سيشارك رسميا فى الكونفدرالية، هذا هو القرار و لا يوجد فرصة لقرار أخر و بالتالى لن ننظر لأى محاولات يفتعلها رئيس سموحة لأنها جميعها لن تؤدي لأي شيء فى النهاية".

سموحة أنهى الدوري في المركز الرابع برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الخامس.