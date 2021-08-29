بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:43 كتب : FilGoal مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا تصفيات كأس العالم منتخب مصر نرشح لكم أخر الأخبار فرج عامر: سنحصل على 3 لاعبين ضمن صفقة حسام حسن.. أحمد عبد القادر بينهم دقيقة | الدوري المصري أوناجم: كارتيرون يريد استمراري في الزمالك 10 دقيقة | مصر المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة 33 دقيقة | الدوري المصري بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت 36 دقيقة | تصفيات كأس العالم طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي 49 دقيقة | الدوري المصري أنشيلوتي: مباراة بيتيس لم تكن ممتعة.. ولهذا بدأ فينيسيوس 57 دقيقة | الدوري الإسباني مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان ساعة | أوروبا بارالمبياد طوكيو 2020 - بفارق كيلو جرام عن البرونزية.. أمل محمود تنهي منافساتها في المركز الرابع 4 ساعة | طوكيو 2020 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي أوناجم: كارتيرون يريد استمراري في الزمالك المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت بارالمبياد طوكيو 2020 - الميدالية السادسة لـ مصر.. هاني عبد الهادي يحقق برونزية رفع الأثقال الأكثر مشاهدة 1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سموحة 1 مصر للمقاصة انتهت الدوري المصري 2 إنبـي 0 الجونة انتهت الدوري المصري 2 الإنتاج الحربي 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 6 بيراميدز 0 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 المقاولون العرب 3 الاتحاد السكندري انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - واتفورد لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - برشلونة - خيتافي لم تبدأ 17:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - فياريال لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - ريمس - باريس سان جيرمان لم تبدأ 20:45 الدوري الأمريكي - أوستن - دالاس لم تبدأ 02:00 الدوري الأمريكي - فانكوفر وايتكابس - ريال سولت لاك سيتي لم تبدأ 04:00 الدوري الأمريكي - سياتل ساوندرز - بورتلاند تمبرز لم تبدأ 04:30 قد ينال إعجابك