بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر: سنحصل على 3 لاعبين ضمن صفقة حسام حسن.. أحمد عبد القادر بينهم دقيقة | الدوري المصري
أوناجم: كارتيرون يريد استمراري في الزمالك 10 دقيقة | مصر
المصري لـ في الجول: تأهلنا لـ الكونفدرالية نهائي.. لن ندخل في مزايدات مع رئيس سموحة 33 دقيقة | الدوري المصري
بركات: المنتخب سيتأثر بضغط الدوري.. الإرهاق منع لاعبين من التدرب يوم السبت 36 دقيقة | تصفيات كأس العالم
طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي 49 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: مباراة بيتيس لم تكن ممتعة.. ولهذا بدأ فينيسيوس‎‎ 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان ساعة | أوروبا
بارالمبياد طوكيو 2020 - بفارق كيلو جرام عن البرونزية.. أمل محمود تنهي منافساتها في المركز الرابع 4 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو
قد ينال إعجابك