طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي

شدد طارق حامد نجم الزمالك أن فريقه واجه صعوبات كبيرة في طريق تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وكتب لاعب وسط مصر في تويتر "ما يدور في ذهني في كل وقت أنه من الطبيعي أن تكون جميع البطولات في كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطولة الدورى هذا العام استثنائية لما دار من صعوبات الجميع يعلمها".

وأضاف "اعتدت أن أعطي الأمور حجمها الطبيعي، لكن لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شيء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافي من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفي الذى يستحق أكثر من هذا".

وأتم "شكرا جمهور الزمالك العظيم، شكرا لكل من ساهم في تحقيق هذه البطولة، شكرا لزملائي رجال نادي الزمالك، نعد بالمزيد".

ما يدور فى ذهنى فى كل وقت انه من الطبيعى ان تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطوله الدورى هذا العام بطوله استثنائيه لما دار من صعوبات الجميع يعلمها. pic.twitter.com/DRPFsmEwzP — Tarek Hamed (@TarrekHameed) August 29, 2021

وحقق طارق (32 عاما) لقب الدوري للمرة الثانية بعدما توج به مع الزمالك موسم 2014-2015.

وانضم طارق لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة أنجولا والجابون في 1 و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.