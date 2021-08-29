طارق حامد: الطبيعي أن يتوج الزمالك بكل البطولات.. لكن الفوز بهذا الدوري استثنائي

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

الزمالك - شيكابالا

شدد طارق حامد نجم الزمالك أن فريقه واجه صعوبات كبيرة في طريق تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وكتب لاعب وسط مصر في تويتر "ما يدور في ذهني في كل وقت أنه من الطبيعي أن تكون جميع البطولات في كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطولة الدورى هذا العام استثنائية لما دار من صعوبات الجميع يعلمها".

وأضاف "اعتدت أن أعطي الأمور حجمها الطبيعي، لكن لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شيء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافي من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفي الذى يستحق أكثر من هذا".

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وأتم "شكرا جمهور الزمالك العظيم، شكرا لكل من ساهم في تحقيق هذه البطولة، شكرا لزملائي رجال نادي الزمالك، نعد بالمزيد".

وحقق طارق (32 عاما) لقب الدوري للمرة الثانية بعدما توج به مع الزمالك موسم 2014-2015.

وانضم طارق لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة أنجولا والجابون في 1 و5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

طارق حامد الزمالك الدوري المصري #في الدوري
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