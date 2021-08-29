أنشيلوتي: مباراة بيتيس لم تكن ممتعة.. ولهذا بدأ فينيسيوس‎‎

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:22

كتب : أحمد أباظة

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رضاه عن خروج فريقه بنظافة الشباك في فوزه على ريال بيتيس ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"في الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا. لم تكن مباراة ممتعة ولكننا خرجنا بشباك نظيفة وهو ما أردناه، ونحن سعداء بذلك".

وأضاف "بدون الكرة يجب علينا أن نقوم بالمزيد، يجب أن نزيد الضغط. ديفيد ألابا كان جيدا للغاية حين كنا نلعب بدفاع متقدم".

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وكما قال أنشيلوتي بعد المباراة السابقة ضد ليفانتي والتي انتهت بالتعادل 3-3، نال البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصته للعب ضمن التشكيل الأساسي حتى الدقيقة 78، حيث ترك مقعده للبلجيكي إيدين هازارد.

وعن ذلك قال المدرب: "سلسلة أهداف فينيسيوس كانت جيدة، ثم أتى هازارد في المباراة وأعتقد أنه أدى بشكل جيد".

وكان فينيسيوس قد سجل في أول مباراتين على التوالي ضد ألافيس ثم ليفانتي، ولكنه لم يبدأ بتشكيل أي من المباراتين، حيث أتى من مقاعد البدلاء.

وعن صاحب هدف الفوز داني كارفاخال اختتم أنشيلوتي "كارفاخال قطعة أساسية، إنه ليس وحده ولكن شخصيته قوية للغاية. إذا تحدثنا عن شدة النسق فيجب أن يكون هو المثال الذي نتبعه".

وشهدت المباراة 9 بطاقات صفراء، 6 منها لصاحب الأرض ريال بيتيس، و3 للضيف ريال مدريد.

يذكر أن الميرينجي رفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب الليجا مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة غدا، فيما يحتل بيتيس المركز الرابع عشر بنقطتين.

ريال مدريد أنشيلوتي الدوري الإسباني
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