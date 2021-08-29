مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:11
كتب : FilGoal
قد يظهر الأسطورة ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان اليوم الأحد لأول مرة حين يحل فريقه ضيفا على ريمس في الدوري الفرنسي.
وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء وتنقلها قناة beIN 1 Premium.
وفي الدوري الإسباني يستضيف برشلونة فريق خيتافي (5 مساء - beIN 1 Premium).
وفي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في الدوري (5:30 مساء - beIN 2 Premium).
وفي الدوري التركي يحل جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، ضيفا على قاسم باشا الساعة 6:15 مساء.
ويلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد ضيفه فينرباهتشة الساعة 8:45 مساء.