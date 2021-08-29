مواعيد مباريات اليوم 29 أغسطس 2021.. ميسي وبرشلونة ويونايتد ومحترفان مصريان

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:11

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي في باريس

قد يظهر الأسطورة ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان اليوم الأحد لأول مرة حين يحل فريقه ضيفا على ريمس في الدوري الفرنسي.

وتنطلق المباراة الساعة 8:45 مساء وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

وفي الدوري الإسباني يستضيف برشلونة فريق خيتافي (5 مساء - beIN 1 Premium).

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وفي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ولفرهامبتون في الدوري (5:30 مساء - beIN 2 Premium).

وفي الدوري التركي يحل جالاتا سراي، الذي يضم مصطفى محمد، ضيفا على قاسم باشا الساعة 6:15 مساء.

ويلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد ضيفه فينرباهتشة الساعة 8:45 مساء.

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ميسي برشلونة
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