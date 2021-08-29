بارالمبياد طوكيو 2020 - الميدالية السادسة لـ مصر.. هاني عبد الهادي يحقق برونزية رفع الأثقال

حصد هاني عبد الهادي برونزية منافسات 88 كجم في رفع الاثقال بعد النجاح في رفع ثقل قدره 214 كجم ضمن فعاليات بارالمبياد طوكيو.

وبذلك رفع هاني عبد الهادي رصيد مصر إلى ست ميداليات متنوعة (4 ميدالية فضية - 2 ميدالية برونزية) حتى الآن في بارالمبياد طوكيو 2020.

ونجح عبد الهادي في رفع ثقل 214 كجم من المحاولة الأولى ولكن لم ينجح في رفع ثقل 221 كجم بالمحاولة الأخيرة وكان كفيلا لفوزه بالفضية.

وفي نفس المنافسات نجح الأردني محمد خطاب في حصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 231 كجم.

ويشارك هاني عبد الهادي في منافسات الألعاب البارالمبية للمرة الرابعة على التوالي.

وحقق عبد الهادي الميدالية الثانية في تاريخه بعد فوزه بذهبية أولمبياد لندن 2012.

ونجحت مصر في حصد 6 ميداليات متنوعة حتى الآن في دورة الألعاب البارالمبية وجميعهم عن طريق رياضة رفع الاثقال.