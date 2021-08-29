حازم إمام: لم نشعر بغياب فرجاني في وجود إمام عاشور.. وبنشرقي يرغب في الاستمرار

كشف حازم إمام لاعب نادي الزمالك عن رغبة زميله في الفريق أشرف بنشرقي في الاستمرار مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

الزمالك فاز بلقب الدوري الـ13 في تاريخه بعد منافسة مع الأهلي استمرت حتى الجولة قبل الأخيرة.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عن تدخل اللاعبين الكبار لحل مشكلة جنش: "كنا نلعب مباراتين كل يوم ولم يكن هناك مساحة من الوقت للحديث مع كارتيرون، ولكن مع وجود بعض أيام العطلة بعد نهاية الدوري فسيكون هناك متسع من الوقت للحديث مع المدرب".

وأضاف عن لقب الدوري "المعسكر الطويل الذي دخلناه في فترة التوقف ساعدنا كثيرا وجعل اللاعبين أكثر قربا لبعضهم، كان يتم عقد جلسات يومية مع اللاعبين وشددنا على أننا البطولة في أيدينا ولا نريد أن نضيعها".

🔥🔥معسكر برج العرب كلمة السر ودور الجلسات الليلية والمصوراتي .. 💥حازم إمام الصغير يحكي أسرار لقب الدوري لأول مرة 👇#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/QlqN6EKUsq — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 28, 2021

وتابع عن رحيل فرجاني ساسي "في بعض الوقت تحدث أشياء فجأة وتفقد بعض اللاعبين، الشيء الجيد في الزمالك هذا الموسم أن الفريق كله جيد أساسيين واحتياطين وحتى من لا يتواجدون في القائمة".

وواصل "شاهدنا إمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز ظهروا بشكل جيد، فرجاني لاعب كبير ولكننا استطعنا تعويضه كما فعلنا مع مضطعى محمد بوجود سيف الدين الجزيري ومروان حمدي".

واستطرد "إمام عاشور قادر على تعويض رحيل فرجاني ساسي، لاعب صغير ولديه إمكانيات كبيرة ولياقة بدنية عالية ويمكنه اللعب بكلتا القدمين وينفذ تعليمات المدرب بدقة. لم نشعر بغياب فرجاني في وجوده".

وبسؤاله عن تجديد بنشرقي، قال حازم إمام: "لقد شاهد حب الجماهير والتقدير الذي يحصل عليه وشاهد أيضا حزن الجمهور من فرجاني ساسي بعد الرحيل. العقود في مصر جيدة للغاية في كرة القدم وبالطبع سيحصل على مقابل جيد، الجميع هنا يحبه ولديه رغبة في البقاء".

حازم إمام يعلنها 💥🔥 أشرف بن شرقي قريب من التجديد لنادي الزمالك وإمام عاشور قادر يعوض رحيل ساسي #ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/50m5byFiX0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 28, 2021

وأتم عن شيكابالا ودوره كقائد مع الزمالك "قبل 3 أو 4 سنوات كان شيكابالا يغضب عندما لا يشارك بشكل أساسي ولكن الآن سواء كان أساسيا او احتياطيا فهمه الوحيد هو الفريق قبل أي شيء. تجده دائما على خط التماس يشجع اللاعبين ويحمسهم".

حازم إمام شارك مع الزمالك في 26 مباراة هذا الموسم صنع خلالها ثلاثة أهداف.