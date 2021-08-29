العائد يؤمن النقاط.. كارباخال يحسم فوز ريال مدريد على بيتيس

تبدو عودة داني كارباخال ستفيد ريال مدريد كثيرا، والدليل هو حسمه الفوز اليوم بعد عودته من الإصابة.

فاز ريال مدريد على ريال بيتيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

سجل داني كارباخال هدف المباراة الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين في المركز الـ14.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بفينيسيوس جونيور وكارباخال في التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم.

أحداث المباراة

بدأت المباراة سريعة وخصوصا من جانب ريال مدريد، وسنحت لبنزيما فرصة لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ولكنه سدد الكرة بجانب القائم بقليل.

وفي الدقيقة السابعة أتيحت فرصة أخرى لريال مدريد ع طريق تسديدة من ميليتاو من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس روي سيلفا تصدى لها.

وبدأ بيتيس في الهجوم في الدقيقة العاشرة بركلة حرة مباشرة نفذها فقير ببراعة ولكن كورتوا تعامل معها بالشكل المطلوب.

وهدأت المباراة في باقي الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني بدأ ريال مدريد بالهجوم مرة أخرى، وأضاع جونيور فرصة خطيرة في الدقيقة الـ 53 بتسديدة على هوائية ولكن بعيدة عن المرمى.

وحاول ريال مدريد في أكثر من فرصة الوصول للمرمى عن طريق كريم بنزيما ولكن كان المهاجم الفرنسي متسسلا في كل مرة.

وفي الدقيقة الـ 61 سجل كارباخال الذي عاد لتشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة بعد تعرضه لإصابة طويلة الهدف الأول لريال مدريد بعد عرضية رائعة من بنزيما قابلها كارباخال بشكل رائع مباشرة في المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 90 تألق روي سيلفا مرة أخرى لتسديدة قريبة من إدين هازارد.

وكاد بيتيس أن يسجل خواكين هدف التعادل لبيتيس في الدقيقة الـ 96 ولكن تألق كورتوا حال دون ذلك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة السابعة في المركز الأول بفارق الأهداف عن فالنسيا وإشبيلية ومايوركا وقبل نهاية مباريات الجولة.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند نقطتين فقط في المركز الـ 14.

ويلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع سيلتا فيجو، في المباراة التي ستلعب على سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ 2019.

بينما سيحل بيتيس في مباراته المقبلة ضيفا على غرناطة.