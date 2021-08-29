محمود علاء: لا افتعل المشاكل.. وسأستعيد مكاني في الزمالك

شدد محمود علاء مدافع نادي الزمالك على أن جماهير الفريق تستحق دائما الفرحة بالتواجد في منصات التتويج مشيرا إلى أنه سيستعيد مستواه في الوقت المقبل.

الزمالك فاز بلقب الدوري الـ13 في تاريخه بعد منافسة مع الأهلي استمرت حتى الجولة قبل الأخيرة.

وقال محمود علاء في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "جمهور الزمالك يستحق الفرحة وأن يرى فريقه على منصات التتويج، لم أر في حياتي جمهورا مثل جمهور الزمالك المساند مع فريقه في المواقف السيئة قبل الجيدة. أحسست بطعم البطولة عندما رأيت فرحة الجماهير".

وأضاف "تعرضت للإصابة بفيروس كورونا في بداية الموسم وغبت لمدة شهر وعدت لأشارك بشكل أساسي ثم تعرضت لإصابة أخرى غبت على إثرها لمدة شهر ونصف لعب خلالها الفريق ثماني مباريات وهو ما أثر على مركزي في الفريق"

وتابع "مستواي الحقيقي أعلى مما قدمته هذا الموسم بكثير ولكنني قادر على العودة من جديد، الغياب عن المشاركة نتج عنه غيابي عن قائمة المنتخب وهو ما أثر على نفسيتي أيضا. كل موسم كنت أشارك في 30-35 مباراة في الموسم، هذا الموسم شاركت في 23 مباراة رغم تعرضي للإصابة مرتين. بمساندة جماهير الزمالك سأعود من جديد بشكل أفضل".

وأتم "لا أفتعل المشكلات دائما، أعلم أنني أتواجد في نادي كبير وهناك مسئولية ملقاة على عاتقي فمن المستحيل أن أثير مشكلة ونحن على بعد خطوات من نهاية بطولة الدوري".