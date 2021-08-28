سخرية وإهانات.. إعادة تدوير قميص رونالدو‎‎ في يوفنتوس

السبت، 28 أغسطس 2021 - 23:16

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ضد بورتو

على هامش أولى مباريات يوفنتوس بدون نجمه كريستيانو رونالدو، والتي انتهت بخسارة صادمة ضد إمبولي بهدف نظيف، وجد بعض مشجعي يوفي طريقة مبتكرة لإعادة تدوير قميص النجم البرتغالي.

وتواجد بعض جماهير السيدة العجوز بقميص رونالدو في ملعب "أليانز"، فيما بحث البعض الآخر عن طريقته الخاصة لاستخدام القميص الذي يحمل الرقم "7".

الأول اكتفى بالتحايل على الاسم في ظهر القميص، محولا إياه من "رونالدو" إلى "سبافالدو"، والتي تعني باللغة الإيطالية "مغرور أو متعجرف".

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لم يكتفِ هذا المشجع بذلك، حيث كتب على الرقم 7 كلمة "Grazzie" كما هي بالخطأ اللغوي الذي كتبه رونالدو في ختام رسالته الوداعية لجماهير يوفنتوس عبر إنستجرام بالأمس، حيث أخطأ صاروخ ماديرا في كتابة "Grazie" والتي تعني شكرا بالإيطالية.

أما الثاني فقد حول القميص إلى نشرة لأحوال الطقس، بتغيير الاسم من "رونالدو" إلى "فا كالدو" التي تعني "الجو حار"، وإضافة الرقم 3 إلى يسار 7 ليصبح الرقم "37".

وكان رونالدو قد قضى الشوط الأول لأولى مباريات يوفنتوس ضد أودينيزي على مقاعد البدلاء بناء على اتفاقه مع المدرب ماسيميليانو أليجري، كونه يرغب في الرحيل عن البيانكونيري خلال سوق الصيف، وهو ما تم الإعلان عنه رسميا يوم الجمعة، بتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق بشأن ضمه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة وتقديم النجم البرتغالي في أولد ترافورد قريبا، حيث يعود إليه بعد 12 عاما على مغادرته في صيف 2009 إلى ريال مدريد.

يذكر أن رونالدو قضى 3 مواسم مع يوفنتوس، منذ انتقاله إليه في صيف 2018 قادما من مدريد مقابل 117 مليون يورو.

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