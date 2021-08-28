انتهى الدوري.. إنبي يختتم الموسم بفوز على الجونة السبت، 28 أغسطس 2021 - 23:11 كتب : FilGoal إنبي - سموحة في الدوري إنبي الجونة نرشح لكم أخر الأخبار أليجري: نتعلم من هذه الأخطاء.. ولا يمكننا التفكير في رونالدو 58 دقيقة | الدوري الإيطالي كارباخال: مبابي؟ كل ما يعزز قوة الفريق رائع ساعة | الدوري الإسباني العائد يؤمن النقاط.. كارباخال يحسم فوز ريال مدريد على بيتيس ساعة | أوروبا حازم إمام: لم نشعر بغياب فرجاني في وجود إمام عاشور.. وبنشرقي يرغب في الاستمرار ساعة | الدوري المصري محمود علاء: لا افتعل المشاكل.. وسأستعيد مكاني في الزمالك ساعة | الدوري المصري سخرية وإهانات.. إعادة تدوير قميص رونالدو في يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا انتهى الدوري.. إنبي يختتم الموسم بفوز على الجونة 2 ساعة | الدوري المصري بداية غير مبشرة.. هزيمة تاريخية لـ يوفنتوس أمام إمبولي 2 ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. العائد يؤمن النقاط.. كارباخال يحسم فوز ريال مدريد على بيتيس فيريرا يهنئ الزمالك عبر في الجول ويوجه رسالة خاصة لـ طارق حامد هدف وتاريخ يقترب.. ماذا قدم محمد صلاح أمام تشيلسي؟ كلوب: ركلة الجزاء مستحقة.. إليوت كبير بما فيه الكفاية للعب خبر في الجول – محمود شبانة يوقع لـ فاركو.. ومفاوضات مع أسوان الأكثر مشاهدة 1 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 2 مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر 3 خبر في الجول – حسام حسن يجتاز الكشف الطبي ويستكمل إجراءات التعاقد في مقر الأهلي 4 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.. أشياء سيحصل عليها رونالدو أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 سموحة 1 مصر للمقاصة انتهت الدوري المصري 2 إنبـي 0 الجونة انتهت الدوري المصري 2 الإنتاج الحربي 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري 6 بيراميدز 0 غزل المحلة انتهت الدوري المصري 1 المقاولون العرب 3 الاتحاد السكندري انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - واتفورد لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - برشلونة - خيتافي لم تبدأ 17:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - فياريال لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - ريمس - باريس سان جيرمان لم تبدأ 20:45 الدوري الأمريكي - أوستن - دالاس لم تبدأ 02:00 الدوري الأمريكي - فانكوفر وايتكابس - ريال سولت لاك سيتي لم تبدأ 04:00 الدوري الأمريكي - سياتل ساوندرز - بورتلاند تمبرز لم تبدأ 04:30 قد ينال إعجابك