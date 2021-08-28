بداية غير مبشرة.. هزيمة تاريخية لـ يوفنتوس أمام إمبولي

تلقى يوفنتوس خسارة تاريخية أمام إمبولي في أولى مباريات ماسيميليانو أليجري على ملعبه بعد العودة، والأولى في حقبه ما بعد كريستيانو رونالدو.

وفاز إمبولي على يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء على ملعب "يوفنتوس ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

سجل ليوناردو مانكوسو هدف المباراة الوحيد لـ إمبولي.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

وتعد الخسارة هي الأولى لـ يوفنتوس أمام إمبولي منذ عام 1999، ولأول مرة على ملعب يوفنتوس الجديد تاريخيا.

يوفنتوس بذلك، يكون قد بدأ الدوري الإيطالي بلا فوز في أول جولتين للمرة الثالثة فقط أيضا في آخر 52 مشاركة. أرقام تجعل الخسارة تاريخية للسيدة العجوز.

التشكيل

أليجري دفع بـ خوان كوادرادو كجناح أيمن في مباراته الـ300 بقميص يوفنتوس، فيما بدأ باولو ديبالا كقلب هجوم بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وصف المباراة

فيديريكو كييزا كاد يتقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد انطلاقة وتصويبة رائعة، أنقذها الحارس جوجيليكو فيكاريو بصدره.

كييزا نفسه كاد يسجل مجددا في الدقيقة الـ12، ولكن مجددا فيكاريو كان بالمرصاد.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الـ21. تصويبة ضالة أوقفها ليوناردو مانكوسو داخل منطقة الجزاء. استدار وسدد في مرمى تشيزني، مسجلا الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

الشوط الثاني

ماسيميليانو أليجري بدأ الشوط الثاني بدخول ألفارو موراتا بدلا من ويستون ماكيني.

وبعد 10 دقائق، لجأ اليجري إلى فيديريكو بيرنارديسكي بدلا من أدريان رابيو في الدقيقة الـ55.

واستمر غياب الفرص أيضا. فشارك مانويل لوكاتيلي الوافد الجديد بدلا من بنتانكور في الدقيقة الـ66 أملا في إحداث الفارق.

شارك معه أيضا ديان كولوسوفيسكي بدلا من كييزا.

وكاد كولوسوفيسكي يسجل التعادل فعلا بالدقيقة الـ70 بعد انطلاقة وتمريرة نحو لوكاتيلي، لكن الدفاع قطعها في اللحظة الأخيرة.

هنا أجرى إمبولي أولى التبديلات بدخول ليو ستولاتش بدلا من نديم باجرامي في الدقيقة الـ70، ثم أندريا بينامونتي بدلا من ليوناركو مانكوسو صاحب الهدف في الدقيقة الـ73.

وكانت آخر تبديلات أوريلو أندريازولي مدرب إمبولي في الدقيقة الـ80 بدخول سزيمون زوركوفسكي وليام هندرسون بدلا من فيليبو باندينيلي، وباتريك كوتروني.

أما آخر أوراق أليجري فكانت ماتيا دي تشيليو في الدقيقة الـ82 بدلا من كوادرادو.

يوفنتوس حاول لآخر مرة في الدقيقة الـ93 بتصويبة من لوكاتيلي، لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز إمبولي بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى ثلاث نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ13.