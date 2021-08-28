فيريرا يهنئ الزمالك عبر في الجول ويوجه رسالة خاصة لـ طارق حامد

السبت، 28 أغسطس 2021 - 22:19

كتب : أمير عبد الحليم

مؤتمر تجديد عقد فيريرا

6 سنوات انتظرها الزمالك ليتوج بالدوري الغائب منذ 2015، الموسم الذي حقق فيه النادي الأبيض ثنائية الدوري والكأس تحت قيادة البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي يعبر عن مشاعره بعد عودة الدرع لميت عقبة عبر FilGoal.com.

واقتنص فيريرا للزمالك لقب الدوري في موسم 2014-2015 لينهي صبرا طال 11 عاما، ليصبح أخر مدرب يفوز للقلعة البيضاء بالدوري حتى فعلها باتريس كارتيرون في موسم 2020-2021.

وقال فيريرا لـFilGoal.com: "بعد الاحتفالات باللقب أمس، أود أن أهنئ جميع المشجعين الرائعين للزمالك في جميع أنحاء العالم واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

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وواصل "فاز الزمالك باللقب بعد غياب 6 سنوات، وأشعر بالسعادة كوني كنت مدربا للفريق في تتويج 2015".

ثم أضاف "يستحق مشجعو الزمالك العديد من الألقاب بسبب شغفهم وحبهم للنادي، وأتمنى أن يواصل الفريق تحقيق الانتصارات في السنوات المقبلة".

ووجه فيريرا رسالة إلى اللاعبين الذين عمل معهم خلال فترته في الزمالك ومساعديه السابقين.

وقال لهم: "أفتقد الجميع في الزمالك كثيرا ولازلت أتابع بعض اللاعبين الذين كانوا في فريقي ويواصلون اللعب حتى الآن، كما أرسل عناقي إلى كل أعضاء جهازي الفني السابق".

واختار لاعبا ليوجه له رسالة خاصة "طارق حامد لاعب رائع، وأيضا يتمتع باحترافية كبيرة وسعيد لما يحققه مع الزمالك ومنتخب مصر".

في الدوري الزمالك فيريرا
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