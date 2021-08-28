توخيل: شعرت أن الحكم شاهد صورة واحدة فقط.. وقادرون على المنافسة

أثنى توماس توخيل مدرب تشيلسي على أداء لاعبي فريقه أمام ليفربول والخروج متعادلين رغم النقص العددي.

وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد ريس جيمس بسبب منعه دخول الكرة لمرمى تشيلسي مستخدما يده.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "البطاقة الحمراء؟ لا أعرف ما إذا كانت تلك هي القواعد أم لا، علينا أن نتقبل القرار ولكن ربما في النهاية كان سيغير رأيه لو شاهد صور متحركة، شعرت بأن الحكم قد شاهد صورة واحدة فقط".

واستمر "في النهاية ربما كانت ستستمر المباراة على ما هي عليه، لا أحب البطاقات الحمراء المبكرة بشكل عام لأنها تفسد المباراة، في النهاية كانت معركة كبيرة، لعبنا بمرونة كبيرة واستحقينا النقطة".

وتابع "لقد شاهدت شطوا أول قويا، ليفربول فريق قوي وكنا جيدين جدا وسجلنا الهدف الأول وكان لدينا فرصة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق ماونت، لكن الضغط كان عاليا، وجودة ليفربول كانت عالية جدا".

وشدد "كان علينا استبدال كانتي في الشوط الأول بسبب الإصابة وفجأة انقلب العالم رأسا على عقب، لا يمكنني الثناء على الفريق بما فيه الكفاية، ولا أعرف إذا كان هناك ملعبا أصعب من أنفيلد وملعب مانشستر سيتي للعب بلاعب ناقص".

وأوضح "بسبب جودة ليفربول وطاقته في أول 10 دقائق ظننت أن الأمر لن ينتهي أبدا، وبعد ذلك في النصف ساعة التالية كانت وكأننا سنخلق فرصة ونحرز هدف ونجعل الأمر صعبا عليهم".

وأكمل "في الخمس دقائق الأخيرة كنت أتمنى أن أن ننجو ونحصل على النقطة المستحقة".

وأضاف "أنا سعيد تماما بالأداء، قمنا بخطواتنا، كما قلت إنني لم لم أكن سعيدا بالدقة تحت الضغط، وبقراراتنا تحت ضغطهم".

وأتم "لكننا قادرون على المنافسة ونريد أنت نبقى قادرين على ذلك، أعتقد أن جماهيرنا أحبوا ما وجدوه في النهاية، كانت نتيجة مستحقة ويمكننا التعايش معها تماما".

وارتفع رصيد كل من تشيلسي وليفربول إلى النقطة السابعة ليتشاركا المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن ويست هام المتصدر.

ويلتقي تشيلسي في المباراة المقبلة مع أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج يوم 11 سبتمبر.

بينما سيلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد خارج ملعبه يوم 12 سبتمبر.