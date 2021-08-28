انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(1) ريال مدريد.. كاربخال يحسم الفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

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ق 96. كورتوا يتصدى لتسديدة خطيرة

ق 90. روي سيلفا يتصدى لتسديدة هازارد

ق 72. أسينسيو يضيع فرصة الهدف الثاني ويسدد بجانب القائم

ق 61. جوووول أول لريال مدريد عن طريق كارفاخال، تسديدة على الطائر بعد عرضية من بنزيما

ق 53. فينيسيوس جونيرو يضيع كرة بغرابة أمام المرمى ويسددها بعيدة تماما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. ريال بيتيس (0) - (0) ريال مدريد

ق 40. كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من خوانمي

ق 37. تصويبة من إيسكو تجاور القائم

ق 30. تصويبة بعيدة من نبيل فقير

ق 10. كورتوا يتصدى لركلة حرة مباشرة من فقير

ق 7. تسديدة من ميليتاو ويتصدى لها الحارس

ق 4. فرصة خطيرة أولى من بنزيما، لكن يسدد بجانب القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل