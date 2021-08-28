الاتحاد ينهي الدوري بثلاثية في المقاولون.. وتعادل مثير بين دجلة والإنتاج

أنهى الاتحاد السكندري موسمه في الدوري المصري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 34.

تقدم خالد قمر بالهدف الأول مبكرا لمصلحة الاتحاد في الدقيقة الثانية برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها صبري رحيل.

وبعد ثلاث دقائق فقط استغل أحمد حسن مكي خطأ محمد صبحي في تشتيت الكرة، ليضع قدمه بها ويسجل هدف التعادل للمقاولون العرب.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد مشواره الهجومي، وسجل خالد الغندور الهدف الثاني في الدقيقة الـ 63 برأسية أخرى، ولكن تلك المرة اصطدمت الكرة بالقائم وارتدت من الغندور مرة أخرى إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ 87 أنهى داميين لوي ثلاثية الاتحاد برأسية مستغلا الخروج الخاطئ من أحمد عربي حارس المقاولون.

بتلك النتيجة انهى الاتحاد الدوري المصري برصيد 48 نقطة في المركز السادس، بينما انهى المقاولون العرب الدوري في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

وفي مباراة أخرى تعادل الإنتاج الحربي مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام.

شهدت الدقيقة الـ 16 طرد أحمد مجدي لاعب وادي دجلة بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 36 تقدم إسلام جابر الهدف الأول للإنتاج الحربي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا ركنية نفذها غنام محمد.

وفي الشوط الثاني تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد تحديدا في الدقيقة الـ 55 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الـ 74 سجل حسام عرفات الهدف الثاني لدجلة بعدما تلقى عرضية من عمرو صالح داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وأثناء اتجاه المباراة لفوز دجلة تعادل مصطفى البدري للإنتاج في الدقيقة الـ ،91 بعدما تابع فاضل شريف ركلة حرة مباشرة بعرضية داخل منطقة الجزاء ليسجلها البدري في المرمى بنجاح.

بتلك النتيجة أنهى كلا الفريقان الدوري في مراكز الهبوط للدرجة الثانية، إذ أن وادي دجلة الدوري في المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة، بينما أنهى الإنتاج الحربي الدوري في المركز الـ 17 برصيد 28 نقطة.