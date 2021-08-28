ليفاندوفسكي 300.. بايرن ميونيخ يسحق هيرتا برلين بخماسية

السبت، 28 أغسطس 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفيسكي يحتفل بهدف بايرن موينيخ في هيرتا برلين

واصل بايرن ميونيخ انتصاراته بسحق هيرتا برلين بخماسية في الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونيخ على هيرتا برلين بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما سجل توماس مولر هدفا، وجمال موسلايا هدفا.

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توماس مولر سجل التقدم في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز.

وأضاف ليفاندوفسكي الثاني في الدقيقة الـ34. هدف جعل ليفاندوفسكي يسجل للمباراة الـ13 على التوالي في الدوري الألماني، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى جيرد مولر الذي سجل في 16 مباراة متتالية.

البولندي كاد يسجل في الدقيقة الـ35، لكن كرته ارتطمت بالقائم.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك تانجوي نيانزو بدلا من دايوت أوباميكانو للإصابة.

جمال موسلايا سجل الثالث في الدقيقة الـ49 بعد تمريرة من توماس مولر. هدف هو الأول لصاحب الـ18 عاما هذا الموسم.

وفي الدقيقة الـ61، شارك ليروي ساني، وكينجسلي كومان بدلا من جمال موسلايا، وسيرجي جنابري.

وجاء الرابع في الدقيقة الـ70 عن طريق ليفاندوفسكي مجددا.

ناجلزمان دفع بـ بوما سار، وتشوبو موتينج في الدقيقة الـ81 بدلا من جوسيب ستانسيتش، وتوماس مولر.

وأكمل روبرت ليفاندوسكي الهاتريك في الدقيقة الـ84 بعد تمريرة من البديل نيانزو، لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بخماسية.

وصل ليفاندوفسكي إلى الهدف الـ300 بقيمص بايرن ميونيخ.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ هيرتا برلين
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