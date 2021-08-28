تشكيل يوفنتوس – ديبالا وكييزا يقودان الهجوم في أول مباراة بعد رحيل رونالدو

السبت، 28 أغسطس 2021 - 20:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

باولو ديبالا

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل الفريق لمواجهة إمبولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والتي ستقام على ملعب يوفنتوس.

ويشارك كييزا كأساسي لأول مرة هذا الموسم بجانب ديبالا في خط الهجوم في أول مباراة للفريق بعد رحيل كرستيانو رونالدو عن الفريق وانضمامه لمانشستر يونايتد.

من جهة أخرى، يتواجد خوان كوادرادو كجناح أيمن هجومي، فيما يلعب أدريان رابيو بجانب بنتانكور في وسط الملعب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

حارس مرمى: تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو – ليوناردو بونوتشي – ماتياس دي ليخت – دانيلو.

الوسط: مكيني – أدريان رابيو – رودريجو بينتانكو.

الهجوم: فيديريكو كييزا – باولو ديبالا – خوان كوادرادو.

ويمتلك يوفنتوس في رصيده نقطة وحيدة بعد التعادل مع أودينيزي في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

الدوري الإيطالي يوفنتوس
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