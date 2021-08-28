خبر في الجول – محمود شبانة يوقع لـ فاركو.. ومفاوضات مع أسوان

حصل نادي فاركو على توقيع محمود شبانة مدافع أسوان، لكن المفاوضات مازالت جارية بين الفريقين حول الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أسوان طلب 8 مليون جنيه للتخلي عن شبانة، مع نسبة من نظير إعادة بيع اللاعب.

في المقابل، يحاول فاركو التفاوض لتقليل المبلغ، من أجل الاعلان عن الصفقة وانضمام اللاعب للفريق.

محمود شبانة يلعب لـ أسوان منذ بداية الموسم الجاري قادما من نادي مصر.

صاحب الـ26 عاما شارك في 32 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

كان فاركو قد أعلن ضم 4 صفقات حتى الآن. هم محمود عماد لاعب وسط بتروجت، والجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي.