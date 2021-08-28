فاركو يكشف لـ في الجول حقيقة التفاوض مع باتشيكو

السبت، 28 أغسطس 2021 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف نادي فاركو حقيقة التفاوض مع جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لتدريب الفريق.

وقال مصدر من فاركو لـFilGoal.com: "باتشيكو خارج حسابات فاركو. مجدي عبد العاطي مستمر في منصبه دون تغيير، وسيقود الفريق في أول مواسمه بدوري الأضواء والشهرة".

جايمي باتشيكو بدأ الموسم الجاري مدربا لنادي الزمالك في ولاية ثانية، قبل أن يرحل ويحل باتريس كارتيرون بدلا منه.

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ويحتسب لقب الدوري الحالي لـ باتشيكو رفقة كارتيرون، إذ قاد الفريق في 18 مباراة.

صاحب الـ61 عاما بلا فريق حاليا، ومنذ رحيله عن نادي الزمالك.

وكان مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ فاركو طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز".

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

ويضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبد العاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، ومحمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، وعمرو فيهم مدربًا عامًا، وأحمد خطاب مدرب مساعد، وأحمد حيدر مخططًا للأحمال، وعصام محمود مدربًا لحراس المرمى، ومجدي وهبي طبيب الفريق، ومحمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، وعادل الفلكي مديرًا إداريًا، ومحمد تيتو إداري، ومحمد الجزار مدلك، ومحمد محروس مدلك.

وسيكون الموسم المقبل هو الظهور الأول في الدوري الممتاز لـ فاركو الذي تأسس عام 2010.

في الدوري فاركو جايمي باتشيكو
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