قائمة برشلونة - عودة تير شتيجن وكوتينيو.. وبيدري يبدأ فترة الراحة

السبت، 28 أغسطس 2021 - 19:53

كتب : أحمد أباظة

مارك أندريه تير شتيجن - برشلونة وباريس سان جيرمان

أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة خيتافي يوم الأحد في ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة العديد من لاعبيه على رأسهم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، العائد بعد عملية جراحية في الركبة، وذلك بعد مشاركته في التدريبات.

يعود أيضا المدافع أوسكار مينجيزا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني الأولمبي في دورة ألعاب طوكيو 2020.

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أيضا انضم صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى قائمة الفريق الكتالوني للمرة الأولى هذا الموسم، بعد طول ارتباط بإمكانية الرحيل في سوق الصيف.

الأمر ذاته ينطبق على لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش القريب من العودة إلى يوفنتوس، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

أما على صعيد الغيابات، فيبتعد المدافع جيرارد بيكيه للإصابة، وزميله إريك جارسيا بسبب الإيقاف، فيما حصل بيدري على راحة بعد مشاركته في الصيف الجاري في يورو 2020 وأولمبياد طوكيو.

وجاءت القائمة المكونة من 23 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو - إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجينو ديست – رونالد أروخو – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – إيمرسون رويال – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا -

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – ميرالم بيانيتش – فيليبي كوتينيو – سيرجي روبرتو – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس - جافي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ممفيس ديباي – مارتن بريثوايت – راي ماناج – يوسف ديمير

يذكر أن برشلونة جمع 4 نقاط من أول جولتين في الليجا، بعد فوزه على ريال سوسييداد 4-2 ثم تعادله مع أتلتيك بلباو 1-1.

برشلونة الدوري الإسباني
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