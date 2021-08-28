كرة يد – الأهلي يهزم فاب الكاميروني ويتأهل لربع نهائي كأس الكؤوس

تأهل النادي الأهلي إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وفاز الأهلي على فاب الكاميروني بنتيجة 48-23، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليتأهل الفريق الأحمر إلى ربع النهائي في الصدارة.

ويلعب الأهلي مع فريق إس إف إيه السنغالي يوم الإثنين المقبل في ربع نهائي البطولة.

ويقام دور ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

يعتبر المجمع البترولي الجزائري هو البطل التاريخي لمنافسات كأس الكؤوس الإفريقية برصيد 9 ألقاب.

أما الأهلي ففي المركز الرابع برصيد 3 ألقاب رغم وصوله إلى النهائي في 8 مناسبات سابقة.

ويتساوى الأهلي في الألقاب مع فريق الترجي التونسي، أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني بالتساوي مع الإفريقي برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ نسخة عام 2013 سوى مرة واحدة عام 2016 عندما حصد الزمالك لقب البطولة على حساب الترجي بنتيجة 26-25.

وشارك الأهلي ست مرات في النهائي بأخر سبع نسخ ونجح في حصد ثلاثة ألقاب منهم وخسارة مثلهم.