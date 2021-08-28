سكاي: لاوتارو سيجدد مع إنتر حتى 2026

توصل إنتر ميلان الإيطالي لاتفاق مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بشأن تجديد تعاقده لمدة 5 سنوات، وذلك بحسب "سكاي سبورت إيطاليا".

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وجرت العديد من المفاوضات بين إنتر ومارتينيز خلال الشهور الماضية، في ظل تقارير قالت إنه قد يرحل عن النادي.

وازدادت كثافة الحديث عن إمكانية رحيله في الصيف الجاري، خاصة مع الأحداث الأخيرة في النادي، والتي بدأت بالأزمة المالية التي أدت لرحيل أنطونيو كونتي مدرب الفريق، بعد علمه باضطرار النادي للتخلي عن بعض الركائز.

وبالفعل تخلى فريق نيراتزوري عن المغربي أشرف حكيمي لصالح باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو، فيما قيل ببادئ الأمر إنه سيكون التضحية الوحيدة، قبل أن يبدأ تشيلسي الإنجليزي مفاوضاته لاستعادة روميلو لوكاكو.

المهاجم البلجيكي هداف إنتر انتقل إلى البلوز مقابل 115 مليون يورو، بعد 7 سنوات على رحيله إلى إيفرتون مقابل 35 مليون يورو، وبينما قادت الصفقة إلى انتعاشة اقتصادية، أدت إلى زيادة الحديث عن إمكانية خروج ركيزة ثالثة، وهو لاوتارو هذه المرة.

ولكن بحسب "سكاي سبورت إيطاليا" فإن رغبة مارتينيز هي ما حرك وكيله في الجولة الأخيرة من المفاوضات، حيث قرر اللاعب البقاء وصرف النظر عن إمكانية المغادرة.

وكان عقد لاوتارو ينتهي في يونيو 2023 أي بعد عامين، ولكن العقد الجديد سيمتد لـ5 سنوات، أي ينتهي في صيف 2026، وبحسب "سكاي" فإن المهاجم الأرجنتيني سيتقاضى 6 ملايين يورو سنويا قبل احتساب المكافآت.

وكان اللاعب مرتبطا لفترة طويلة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني قبل الأزمة الاقتصادية الحادة الذي ضربته في الآونة الأخيرة، حيث تمسك إنتر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي قبل عام، والبالغة 111 مليون يورو.

يذكر أن مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان في يوليو 2018 قادما من ريسينج الأرجنتيني.