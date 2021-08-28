مؤتمر تاكيس: لابد من راحة 21 يوما قبل الدوري الجديد

السبت، 28 أغسطس 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس بيراميدز

شدد تاكيس جونياس مدرب بيراميدز على ضرورة حصول لاعبي الدوري المصري الممتاز على راحة قبل انطلاق الموسم المقبل.

واختتم بيراميدز الموسم الجاري من البطولة بسحق ضيفه غزل المحلة بنتيجة 6-صفر لينهي الدوري ثالثا.

وقال اليوناني بعد المباراة:"لاعبو بيراميدز أثبتوا أنهم يمتلكون إمكانيات هائلة ويستحقون المزيد في الفترة المقبلة، أوجه لهم التحية على الأداء الرائع وتقبل طريقة اللعب الجديدة".

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وأضاف مدرب وادي دجلة السابق "الموسم لم ينته بعد، يتبقى كأس مصر وهو لقب يسعى الفريق للفوز به. الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن الصفقات الجديدة، لكني أثق بشدة في إدارة النادي ووعيها الشديد بشأن احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة".

واستمر "مهم جدا للاعبين والأندية ولمصر أن تستمر بطولة كأس مصر وتستكمل حتى النهاية، ومن مصلحة الأندية بعد انتهاء الكأس أن تحصل على 3 أسابيع راحة سلبية قبل بدء الموسم الجديد. ليس جيدا خوض 3 أو 4 مواسم متتالية بدون راحة سلبية".

وأتم "أعرف كل لاعبي بيراميدز قبل قيادتي للفريق، لم أجد وقتا كافيا لتعليمهم طريقتي. هدف إبراهيم حسن هو الأفضل هذا الموسم، سعيد له على هذا المستوى الرائع".

وتولى جونياس قيادة بيراميدز في يونيو الماضي وقاد الفريق في 12 مباراة فاز في 5 منها وخسر مرة.

بيراميدز الدوري المصري تاكيس جونياس
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